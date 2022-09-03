تعرف على المشروعات الخضراء التي تنفذها الدولة لخفض الانبعاثات

كتبت أسماء أمين

تنفذ الدولة المصرية العديد من المشروعات الخضراء، كما أطلقت العديد من الاستراتيجيات الخضراء، تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر: 2050، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وعن المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، فمنها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف.

وعن أهم المشروعات الخضراء التى تنفذها الدولة المصرية، منها محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وبلغ عدد المشروعات الخضراء المُدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية نحو 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.

أما عن الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، فجاءت تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2 في العام الأول منها 22/2023، وذلك حسب تقرري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.