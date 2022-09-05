الغربية تنظم مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الغربية - محمد طارق

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة والدولة، لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري.

جاء ذلك بحضور ممثلي وزارتي البيئة والاتصالات، مديري المديريات، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، المجلس القومي للمرأة، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغرفة التجارية، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي برلمان الشباب والطلائع.

ورحب المحافظ بالحاضرين، مشيراً إلى أن لقاء اليوم يأتي تأكيد على الأهمية التي توليها الدولة للمشاركة الفعالة في دعم قضايا التغير المناخي، مثمناً دور مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة وزارات التنمية المحلية، البيئة، الاتصالات والتخطيط في التوعية بالمخاطر البيئية إلى جانب الاستعداد المسبق والجيد لعقد قمة المناخ "COP 27، موجهاً الحاضرين وكافة مؤسسات المجتمع بسرعة الانتهاء من التقدم لمسابقة المشروعات الخضراء الذكية، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية.

وأشار رحمي إلى أهمية المبادرة والتي تأتي تماشياً مع أهداف الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتتمتع بالاستدامة والتطبيق الفعلي، موجهاً بتكثيف الدعاية اللازمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www. sgg. eg، مع التركيز على الفئات الطلابية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي سياق آخر وجه المحافظ باستمرار التوعية بالمخاطر البيئية وإطلاق الحملات التوعوية من خلال المجالس القومية المتخصصة، مديرية الشباب والرياضة، مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم والتركيز على المشكلات التي تمس عددا كبيرا من المواطنين ومنها قيمة المياه والحفاظ على المجاري المائية المختلفة، إلى جانب التوعية بمخاطر حرق المخلفات وقش الأرز.

ومن جانبه عرض المهندس مصطفى الصواف المسئول التنفيذي لمبادرة حياة كريمة رقمية بوزارة الاتصالات عرضاً تقديمياً عن دور الوزارة في المبادرة تضمن عرض نماذج التقنيات التكنولوجية المستخدمة في المشروعات الخضراء الذكية وخطوات التقدم للمسابقة والتي تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، على أن يتم إعلان المشروعات الفائزة من المحافظة منتصف سبتمبر تمهيداً لمشاركة 18 مشروعا من كافة المحافظات في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما قدم المهندس محمد قطب رئيس جهاز شئون البيئة بالغربية عرضاً تقديمياً عن دور وزارة البيئة تضمن آليات الإعلان عن مسابقة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات، مشيراً إلى الفئات المستهدفة وأهداف المبادرة والمستندة على الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.



الغربية تنظم مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية