اليوم السابع
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العثور على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة بالإسماعيلية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:41 ص
العثور على طفلة حديثة الولادة داخل حقيبة بالإسماعيلية الطفلة المعثور عليها
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عثر أهالي منطقة عرايشية مصر التابعة لحي ثان الإسماعيلية، على طفلة حديثة الولادة عمرها ساعات داخل حقيبة ، ومغلق عليها بسوستة.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة داخل شنطة يد بعرايشية مصر دائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ. 
 
وجارى تحرير المحضر اللازم وتسليمها للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليها، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة فى محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.
 

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