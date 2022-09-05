اليوم السابع
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السيطرة على حريق في حوش بقرية العركي بقنا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:11 م
السيطرة على حريق في حوش بقرية العركي بقنا حريق - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الإثنين، على حريق نشب فى حوش بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق نشب فى حوش بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، للسيطرة على الحريق قبل الامتداد للمناطق المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل الامتداد.

 

 

 

 

 


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