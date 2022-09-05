السيطرة على حريق في حوش بقرية العركي بقنا

سيطرت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الإثنين، على حريق نشب فى حوش بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق نشب فى حوش بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء تحت إشراف العميد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، للسيطرة على الحريق قبل الامتداد للمناطق المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل الامتداد.