السجن 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل شخصين في سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "أ.ف" عامل بالسجن15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليهما " "أ.أ.ج" و"ع.ف" بأن أطلق عليهما النار من سلاح نارى بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليهما أثر إطلاق النار عليهما، وتم نقلهما الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات قيام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليهما، بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.