السجن المشدد 15 سنة لسائق توك توك متهم بتعذيب طفلته حتى الموت بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة سائق توك توك بناحية مدينة ‏شربين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على "سائق توك توك"، لاتهامه فى قتل طفلته الصغيرة على يديه ‏وامتنع عن إسعافها أو تقديم العلاج اللازم لها حتى توفيت، كما قضت المحكمة ببراءة زوجة المتهم الثانية ‏من الاتهامات المنسوبة إليه من تحريض الزوج على تعذيب ابنة زوجته الأولى.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار انور محمود رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام ‏محمد ‏جمال الدين والمستشار تامر نبيل الدمرداش، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر ‏مسعد كمال الدين ‏طه، وربيع عيد حسب النبى، وذلك فى القضية رقم 12064 لسنة 2021 جنايات مركز ‏شربين.‏

وقررت المحكمة معاقبة المتهم سامح حمدى محمد، 41 سنة سائق توك توك ومقيم بشارع الجيش بمدينة ‏شربين، ‏بالسجن المشدد لمدة 15 عام، لاتهامه فى قتل المجنى عليها الطفلة « لليان سامح حمدى محمد »، ‏‏7 سنوات، يوم 17/2/2022، عمدا مع سبق الإصرار مع عقد العزم وبيت النية على إلحاق الأذى بها ‏فأعد لعقابها أدوات «خشبة، سلك، قداحة» متعديا عليهـا بتلك الأدوات مراراً فاستقرت ضرباته بمختلف ‏جسدها محدثاً ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات أخرى منها أنه امتنع عن إسعاف الطفلة وتقديم العلاج اللازم لها ‏من إصابتها والتى انتهت بوفاتها وكان ذلك قصد المتهم إلحاق الأذى بها مرتضياً النتيجة الإجرامية ‏بإزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيق.

وقررت المحكمة براءة «فايزة ا. ع.ˋ، 45 سنة، ربة منزل، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بتحريض ‏زوجها على الطفلة المجنى عليها، وتبين من التحقيقات أن الطفلة «لليان»، 7 سنوات كان تقيم مع والدها، بعد انفصاله على زوجته الأولى ‏والتى تزوجت وانتقلت للمعيشة فى محافظة دمياط حتى فوجئت باتصال تليفون أن غبنتها مريضة فى ‏مستشفى شربين المركزى، وبانتقالها تبين وفاة المجنى عليها وعلى جسدها أثار حريق وضرب فاتهمت ‏البأ مطليقها بالتسبب فى وفاة ابنتها.‏