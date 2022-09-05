اليوم السابع
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السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بسوهاج

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:09 م
السجن المؤبد لـ 3 متهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين "أ.ع" و"م.أ" و"م.أ" بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ب.ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز المراغة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض ، وعضوية المستشارين محمد الليثى ووئام سامى نجيب ، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة ، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل  المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات  قيام المتهمين بالترصد للمجنى عليه وانتظروه وهو يسير فى أحد الأماكن حتى أطلقوا عليه النار من بنادق آليه بسبب خلافات بينهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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جنايات سوهاج

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