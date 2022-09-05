اليوم السابع
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الداخلية تضبط 26 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:03 م
الداخلية تضبط 26 طن أغذية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء مخزن سلع غذائية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (418) قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من (122) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (26) طن ، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة (96) طن.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (719) قضية من بينها (61) قضية "خبز ناقص الوزن" و (87)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

قضايا التموين

مباحث التموين

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

حملة تموينية



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