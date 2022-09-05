اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى: "ربما نكون قتلنا شيرين أبو عاقلة بطريق الخطأ"

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:18 م
الجيش الإسرائيلى: "ربما نكون قتلنا شيرين أبو عاقلة بطريق الخطأ" شيرين أبو عاقلة
وكالات

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أكد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن النتائج النهائية للتحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، أظهرت احتمالية أن تكون قد قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي عن طريق "الخطأ".
 
وقال قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس، في بيان رسمي إن "النتائج تبين أنه لا يمكن تحديد، بشكل جازم، على يد مَن قُتلت شيرين، إلّا أن هناك احتمال أن تكون أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش التي وجهت نحو من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، خلال معركة تم فيها إطلاق وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي".

شيرين أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلى

فلسطين

الأراضى المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى



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