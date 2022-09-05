الجيش الإسرائيلى: "ربما نكون قتلنا شيرين أبو عاقلة بطريق الخطأ"

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن النتائج النهائية للتحقيق في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، أظهرت احتمالية أن تكون قد قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي عن طريق "الخطأ".

وقال قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس، في بيان رسمي إن "النتائج تبين أنه لا يمكن تحديد، بشكل جازم، على يد مَن قُتلت شيرين، إلّا أن هناك احتمال أن تكون أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش التي وجهت نحو من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، خلال معركة تم فيها إطلاق وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي".