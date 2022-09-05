التعليم العالي: تنظيم دورة تدريبية لأساسيات خصائص جودة المياه الساحلية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول تنظيم معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية بالمدينة بالتعاون مع كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي، دورة تدريبية تحت عنوان (مبادئ خصائص جودة المياه الساحلية الملوثة وغير الملوثة".

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدورة يأتي انطلاقًا من دور المدينة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمرارًا للتعاون المشترك بين المدينة والجامعات المصرية.

وأكدت الدكتورة منى عبداللطيف على أن أبواب مدينة الأبحاث العلمية وكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية مفتوحة لنشر أنشطة الإنتاج العلمي لخدمة المجتمع، ودعم طلبة الكليات، من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات السادة أعضاء هيئة البحوث، مضيفة أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية وتجارب عملية داخل معامل المدينة، بالإضافة إلى جولة فى بحر أبي قير؛ لتجميع عينات للدراسة تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأشارت مدير المدينة إلى أهمية التركيز على التدريب العملي فى معامل المدينة المختلفة، وقيام الطلاب بإجراء التجارب بأنفسهم، واستخدام أجهزة علمية حديثة؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة العلم والبحث والتنمية، وحل مشكلات المجتمع، لافتة إلى أن التدريب تضمن تعليم الطلاب وتدريس الطرق العلمية السليمة؛ للحصول على عينات المياه الشاطئية البحرية وكيفية حفظها، وإجراء التحليلات اللازمة؛ للوقوف على حالتها من حيث التلوث من عدمه.