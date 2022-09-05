اليوم السابع
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التصريح بدفن رجل عثر على جثته داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:07 ص
التصريح بدفن رجل عثر على جثته داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور التصريح بدفن جثة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة رجل عثر عليها داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك بعد عرض الجثمان على مفتش الصحة للكشف وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة.
 
تبين من مناظرة النيابة العامة للجثمان، أنه لا توجد أى إصابات ظاهرية في الجثمان ويرجح أن الوفاة طبيعية.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة مستأجرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة، ولا توجد بها أي إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

بولاق الدكرور

النيابة العامة

أمن الجيزة

قسم شرطة بولاق الدكرور



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