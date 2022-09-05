اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: تخصيص 28.2% من قيمة استثمارات عامة 1.1 تريليون جنيه للقطاعات السلعية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:00 ص
التخطيط: تخصيص 28.2% من قيمة استثمارات عامة 1.1 تريليون جنيه للقطاعات السلعية وزيرة التخطيط د هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف خطة العام المالى الجديد 22/2023 تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 كما تستهدف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

كما قدرت الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، ومن الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023

 

 


وزارة التخطيط

معدل النمو

البطالة

التعليم

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: تراجع نسب تعاطى المخدرات لـ5.9 % عام 2021

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:00 ص

التخطيط: 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينيّة على مدار 3 أعوام

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:34 م

التخطيط: 5 مليارات جنيه لـ2 مليون من العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا

السبت، 03 سبتمبر 2022 07:00 ص

التخطيط: 4.4 مليار جنيه لإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة في 22/2023

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:00 ص

وزارة التخطيط تستقبل وفد المدرسة الوطنية للسياسة العامة الباكستانية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:18 م

التخطيط: 44 مليار جنيه تكلفة تطوير الأسواق غير المخططة البالغة 1105 أسواق

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة