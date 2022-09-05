اليوم السابع
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البيت الأبيض يتهم روسيا باستخدام الطاقة كسلاح عبر إيقاف "نورد ستريم 1"

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:26 م
البيت الأبيض يتهم روسيا باستخدام الطاقة كسلاح عبر إيقاف "نورد ستريم 1" الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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اتهم البيت الأبيض روسيا باستخدام الطاقة كسلاح من خلال إيقاف خط أنابيب "نورد ستريم 1"، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الأوروبيين بشأن تأمين إمدادات كافية من الغاز.

وأضاف البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية على روسيا لم تعرقل تشغيل خط "نورد ستريم 1"

يُذكر أنه جرى تعليق إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي ـ 1" في 31 أغسطس الماضي للصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ "بورتوفايا"، حيث كان من المتوقع استئناف ضخ الغاز أمس السبت. ولكن شركة "غاز بروم" الروسية أعلنت توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر هذا الخط لأجل غير مسمى بسبب وجود أعطال وأخطرت شركة "سيمنز" الألمانية بضرورة إصلاحها، بينما تقول الشركة الألمانية أن هذه الأعطال لا تؤثر على ضخ الغاز أصلا.

 

البيت الأبيض

روسيا

نورد ستريم 1

أوروبا

أزمة الغاز فى أوروبا



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