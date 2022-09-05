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البحث العلمى: 400 شركة ناشئة ضمن برنامج انطلاق وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:44 م
البحث العلمى: 400 شركة ناشئة ضمن برنامج انطلاق وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى الشهرى، والذى كشف وجود 400 شركة ناشئة تم احتضانها ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2015، وسوف يصل عدد الشركات  الناشئة المحتضنة بحلول عام 2024 الى 826 شركة.
 
وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن عدد الحاضنات الممولة بلغت 43 حاضنة، وبلغ عدد الشركات التي تخرجت للسوق 151 شركة، وقد كان عدد فرص العمل التي قدمها البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية أكثر من 1000 فرصة عمل.
 
وذكر البيان: يهدف برنامج “انطلاق” إلى إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية المتخصصة وتعمل الحاضنات في مجالات مختلفة مثل مجال النسيج وصناعة الأثاث والتعليم والوسائط المتعددة والأجهزة تعويضية والتكنولوجيا الخضراء وصناعة سينما وغيرها.
 
 
 
والجدير بالذكر مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

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