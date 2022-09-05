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الأمم المتحدة: مليون ونصف طفل بالصومال مهددون بسوء التغذية الحاد بحلول أكتوبر

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:04 م
الأمم المتحدة: مليون ونصف طفل بالصومال مهددون بسوء التغذية الحاد بحلول أكتوبر سوء التغذية الحاد - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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قال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة، إن التقديرات حذرت من انه سيواجه مليون ونصف طفل في جميع أنحاء الصومال سوء تغذية حاد بحلول أكتوبر إذا بقينا على المسار الحالي.

ولفت منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلى أنه من المتوقع أن يستمر الجفاف، وهو الأسوأ منذ أربعة عقود.

وكانت حذرت منظمة الأمم المتحدة من "مجاعة على الأبواب فى الصومال فى ظل مؤشرات ملموسة عن ذلك''، حيث توقعت حدوث مجاعة فى وقت لاحق من هذا العام فى منطقة الخليج الجنوبية.

ووفق مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة، فإن توقعات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى الإعلان الرسمى عن المجاعة فى الصومال التى يموت فيها الآلاف فى الجفاف التاريخى الذى تفاقم بسبب آثار الحرب فى أوكرانيا.

 

 

 

 

 


الأمم المتحدة

الصومال

أوكرانيا

سوء التغذية

الأطفال



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