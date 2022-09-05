اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:50 م
أكرم القصاص
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ارتجاج وكدمات.. الحالة الصحية لـ5 مصابين بحادث انقلاب سيارة نقل بالحمام

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:02 م
ارتجاج وكدمات.. الحالة الصحية لـ5 مصابين بحادث انقلاب سيارة نقل بالحمام حادث - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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استقبل مستشفى الحمام المركزى فى مطروح، 5 أشخاص مصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق العميد بالحمام فى محافظة مطروح، وتم تلقيهم العلاج اللازم .

 

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارا، يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق العميد الحمام ،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ،ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

 

وتبين أن أسماء المصابين هم " رجب جودة بسيس مصطفى 16 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالوجه والعين وجرح قطعى بالوجه والشفاه و سحجات متفرقة بالجسم، سعيد شعبان محمد 36 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، محمود أحمد محمود عبد السلام 35 سنة مصاب بكدمة شديدة بالكتف الأيسر والظهر، مؤمن على مصطفى جوده 29 سنة مصاب بكدمة شديدة بالكتف الأيسر والظهر، محمود رمضان احمد هديب 36 سنة مصاب بكدمة شديدة بفقرات الرقبة وسحجات بالظهر" وتم تلقيهم الإسعافات الأولية، وتحسن حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت الجهات المختصة، التحقيق فى الواقعة .

 

 

 

 


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