إزالات فورية لحالات تعدِ على أراض زراعية بـ 5 مراكز فى أسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى، ومراكز المحافظة تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر ، وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير لافتًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأشار محافظ أسيوط ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الاثنين إنه يجري تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء، وبمتابعة مستمرة من مسئولي ملف الازالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب مشددًا على مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، وإزالة المخالفات، والتصدى بكل حزم للتعديات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين لافتا إلى تنفيذ الموجة الـ 20 يتم على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجاري واستمرت حتى 1 سبتمبر الجارى تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

كان محافظ أسيوط قد وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات لافتًا إلى متابعته الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول والرصد المستمر لأي حالات جديدة وإزالتها في المهد قبل تفاقمها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس المركز وبمشاركة أحمد ثابت وشنودة موسى صليب نائبا رئيس المركز حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات في مهدها بقرى موشا وشطب والمطيعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات ومخالفات المباني ببعض قرى المركز كما استهدفت حملة برئاسة عبدالروف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح إزالة بعض التعديات بقرى مركز الفتح وقام الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بحملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات على أراضي زراعية في مهدها وترأس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات المباني وتعديات على أراضي زراعية بقرى المركز، وتحرير المحاضر للمخالفين كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط ومسئولي الطرق لتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل، والترع، والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية أو أية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



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