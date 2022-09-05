أسوان تستضيف ماراثون الدراجات الدولية بمشاركة 50 رياضيًا من جنسيات أجنبية

أسوان - عبد الله صلاح

عقد محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة وبحث كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستضافة فعاليات ماراثون الدراجات الرياضى والذى سيضم 50 مشاركا من جنسيات أجنبية مختلفة ما بين البريطانى والأمريكى والنيوزلاندى ، وأيضاً الإيرلندى وذلك خلال يومى 4 و 5 من شهر نوفمبر القادم.

ووجه السكرتير العام، بضرورة تحقيق التنسيق والتعاون اللازم بين جميع الجهات المعنية من أجل توفير أوجه الدعم والإجراءات المطلوبة لإنجاح فعاليات هذا الماراثون الرياضى بالشكل اللائق للمكانة السياحية والتاريخية لأسوان مع ضرورة استثمار ذلك فى تحقيق الترويج السياحى المطلوب لدعم وتنشيط الحركة السياحية داخل عاصمة الشباب و الثقافة والاقتصاد الإفريقى.

حضر الاجتماع التنسيقى أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والأمنية المختصة ، علاوة على ممثلى الشركة المنظمة.

ومن جانبه أكد محمد أبو غنمية بأنه خلال الاجتماع تم تحديد الأدوار والمسئوليات ، بجانب بحث أهم الأفكار والمقترحات لإنجاح فعاليات هذا الماراثون ، مشدداً على المسئولين برفع درجة الإستعداد وتكثيف الجهود لتمهيد ورفع كفاءة الطرق مع تنفيذ أعمال التشجير والتجميل والنظافة العامة فى مسار الماراثون ، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف للتدخل السريع فى حالات الطوارئ مع إتخاذ كافة الوسائل الأمنية المطلوبة ، فضلاً عن مراعاة إبراز الهوية البصرية التى تمتاز بها محافظة أسوان وذلك بمختلف اللوحات الإعلانية والمطبوعات المستخدمة للدعاية والترويج لهذا الماراثون الرياضى الكبير.