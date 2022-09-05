نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.

الحكومة تنفى رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج