مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم لاختيار مقررى اللجان

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه الخامس، اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً، للتوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، ولإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.
 