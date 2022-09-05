نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.
بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان
الحكومة تنفى رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً، كما يتم حالياً التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم الوزارة
أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومديراً لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير أحمد حافظ الذى سبق صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثاً باسم الخارجية.
وزير الصحة يطلق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية
مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم لاختيار مقررى اللجان
الأرصاد: نشاط للرياح يقلل الإحساس بارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة
11 ألف سائح يصلون الغردقة اليوم.. ومرسى علم تستقبل 18 ألفا خلال أسبوع
يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الإثنين، 70 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين فى سفارتها بكابول إثر هجوم انتحارى
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