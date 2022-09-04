اليوم السابع
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5 طرق لتحديد جودة اللحوم من الشوربة قبل تناولها.. تعرف عليها

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:00 ص
5 طرق لتحديد جودة اللحوم من الشوربة قبل تناولها.. تعرف عليها لحوم
كتبت ـ آية دعبس

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قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إنه يمكن للمستهلك تحديد جودة اللحوم قبل تناولها عن طريق ملاحظة عدة مؤشرات تظهر على الشوربة، وهى:

1- اللحمة السليمة يكون لون شوربتها أصفر خفيف ورائحتها وطعمها مقبولان جدا.

2ـ إذا كانت اللحمة مستوردة أو مجمدة منذ فترة ستجد أنها تفتتت في الشوربة واتقطعت لقطع.

3- وإذا كانت اللحمة محمومة أو مريضة والإدماء لم يكن كاملا ستجد الشوربة لونها أحمر.

4ـ أما اللحوم الفاسدة ستجد رائحة الشوربة سيئة وغير مقبولة.

5-   وإذا كانت لحوم "حمير" ستجد على سطح الشربة بقع زيت.

 


لحوم

رائحة اللحوم

لحوم الحمير

جودة اللحوم

الطب البيطرى



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