يستقبل 14 ألف سائح.. تعرف على الحركة بمطار الغردقة الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم، الأحد، 89 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع علي شواطئ البحر الأحمر .

من جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت و حتي الجمعة المقبلة، وحسب جداول التشغيل اليوم تصل 6 رحلات من المطارات الإيطالية، و6 من دولة التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلة من ألمانيا واخرى من بلجيكا، ورحلتين داخليتين من مطار القاهرة

وكانت كشفت جداول رحلات الحركة الأسبوعية بمطار مرسى علم الدولى، أن من المقرر أن يستقبل المطار خلال الأسبوع 115 رحلة طيران تقل قرابة 18 ألف راكب على مدار الأسبوع.