مطار الغردقة يستقبل 94 رحلة طيران دولية تقل قرابة 14 ألف سائح لعدة جنسيات

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم، السبت، 94 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.

من جانب أخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 34 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، والذي يعد أكبر وصول خلال أيام الأسبوع، حيث تصل تلك الرحلات ضمن 115 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم حتي الجمعة المقبلة .

وحسب جداول رحلات الطيران تصل اليوم 12 رحلة من المطارات البولندية، و6 رحلات من المطارات الإيطالية، و6 من دولة التشيك، و5 رحلات من المانيا ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلة من هولندا، وأخرى من النمسا، ورحلة من بلجيكا.