اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين فى هجوم على حافلة بغور الأردن

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:17 م
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين فى هجوم على حافلة بغور الأردن قوات الاحتلال - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن أربعة إسرائيليين على الأقل أصيبوا في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية على طريق سريع رئيسي في غور الأردن.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى الجيش الإسرائيلي قوله في بيان مقتضب" هناك متابعة لتفاصيل إطلاق النار بالقرب من مستوطنة الحمرا، والتي تأتي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية".

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء" إن مسعفيها يعالجون شخصين أصيبا بطلقات نارية، ووصفت حالتيهما بـ"المعتدلة". 

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن قوات إسرائيلية ألقت القبض على مشتبه بهما في إطلاق النار على الحافلة، فيما يتم البحث عن مشتبه به ثالث في الهجوم. 

 


غور الأردن

حافلة إسرائيلية

اسرائيل

مستوطنة الحمرا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة