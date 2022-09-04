وزير الداخلية خلال لقائه نظيره النيجرى: تقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب

كتب محمود عبد الراضي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، حمادو أدامو سولى وزير الداخلية بدولة النيجر ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، على الساحتين الإقليمية والدولية .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النيجر للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية فى ظل المُعطيات والتطورات التى استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية .