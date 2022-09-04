واشنطن بوست: ترامب يخطط لمشاركة قوية فى الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن المستشارين السياسيين لدونالد ترامب يجرون محادثات مبكرة مع حملات المرشحين الجمهوريين فى الانتخابات النصفية بشأن استخدام الرئيس السابق فى تلك الحملات خلال الشهور القادمة، حيث يضع المخططون الاستراتيجيون للحزب رهانا محفوفا بالمخاطر بأن ترامب يمكنه ان يعزز نسبة الإقبال للتصويت لصالح الجمهوريين دون أن ينفر المعتدلين والمستقلين الذين لا يدعمونه.

ووفقا للصحيفة، فإن ترامب يخطط للمشاركة فى شهر أكتوبر أكثر من سبتمبر بالظهور فى الفعاليات الانتخابية وربما المشاركة فى الحوارات المفتوحة وفى فعاليات جمع التبرعات، بحسب ما قال مستشار مقرب من الرئيس السابق رفض الكشف عن هويته لمناقشته استراتيجية سرية. وأخبر الفريق السياسى لترامب آخرين بأنهم يريدون أن يكونوا متعاونين ومفيدين ويركزون ترامب فى المناطق القروية التي يحظى فيها بدعم قوى. وشملت المحادثات ولايات فى الجنوب والغرب الأوسط العلوى ضمن ولايات أخرى.

يأتى هذا فى الوقت الذى كثف فيه الرئيس ترامب هجومه على الرئيس الحالي جو بايدن، وخلال فعالية شارك فيها فى ولاية بنسلفانيا لدعم المرشحين الجمهوريين فى الانتخابات النصفية، ووصفه بأنه عدو للدولة.

وانتقد ترامب الخطاب الذى ألقاه بايدن الأسبوع الماضى فى بنسلفانيا أيضا، والذى وصف خلاله إيديولوجية ترامب وأنصاره "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وقال ترامب إن هذا الخطاب هو الأكثر شراسة من قبل أى رئيس أمريكى.

وقال ترامب: لقد جاء بايدن إلى فيلادليفيا ليلقى الخطاب الأكثر شراسة وكراهية وانقساما من قبل أي رئيس أمريكى، وأضاف إن تشويه 75 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما بين 75 إلى 150 آخرين، إذا اردنا أن نكون دقيقين، كتهديد للديمقراطية وأعداء للدولة، أنتم جميعا أعداء للدولة.