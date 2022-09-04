واشنطن: الإعلان عن المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا قريبا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن عن المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الروسي في المستقبل القريب، لإكمال عمل جون سوليفان في هذا المنصب، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية : نعتزم الإعلان عن ترشيح سفيرنا القادم لدى روسيا في المستقبل القريب، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا ما نعلن عنه، والمرشح المحتمل يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في الكونجرس.

وتابع وزارة الخارجية الأمريكية : كان رحيل السفير سوليفان من روسيا مخططا وهو جزء من تناوب دبلوماسي منتظم.