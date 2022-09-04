هيئة الطاقة: 90 % من مساحة مصر صالحة لإنشاء محطات طاقة شمسية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر تتمتع بأعلى سطوع شمسي، ومعظم سكان مصر في 6% من السماحة وأكثر من 90 % صالحة أن نبني فيها محطات شمسية، موضحة أنها تنقسم إلى الكبيرة والصغيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن بنبان من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأقل تكلفة بعد السعودية والإمارات، مما يجعل تهافت المستثمرين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر، مضيفا أن ذلك يساعد على تحقيق مصر استراتيجيتها 2035 لتصل إلى 42% من الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أن دور الدولة ترشد استخدام الغاز الطبيعي وتعاظم الاستفادة من الموارد المتجددة من الطاقة المسية والرياح، وتحتاج الفرص البديلة للغاز الطبيعي ليستخدم في البتروكيماويات أو التصدير.

وأكد أن المحطات الشمسية أقل كلفة، وبارتفاع أسعار الكهرباء، تسمح الدولة أن تولد الكهرباء من محطات أعلى المنزل، وبعض المصانع الكبيرة من الأسمنت والحديد تقيم محطات، وكل ذلك ساعد على قدرات صغيرة 125 ميجاوات، وهو رقم كبير، فالبنك المركزي والبنوك الوطنية تعطي قروض بفائدة منخفضة لتشجيع استخدامات الطاقة الشمسية.