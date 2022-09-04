نائب الأمين العام لحلف "ناتو" يشارك في "منتدى البيت الأوروبي"

كتبت: هناء أبو العز

انضم نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشا جيوانا، إلى إحدى لجان المنتدى الاقتصادي السياسي (سيرنوبيو) الذي ينظمه "البيت الأوروبي أمبروسيتي" في فيلا ديستي بإيطاليا، لمناقشة المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف والتحديات التي تواجه أمن أوروبا، بجانب الشراكة القوية التي نشأت بين الناتو والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للحلف اليوم الأحد، بأن اللجنة ترأسها إيسكو آهو رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق، وشارك بها متحدثون آخرون هم وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق توم ريدج، والكاتب الصحفي في صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية اليومية فيديريكو رامبيني.