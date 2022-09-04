مياه القناة استقبلت 1715 شكوى خلال شهر أغسطس فى محافظات القناة الثلاث

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فى بيان لها أنها استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي 1715 شكوى واستفسارا من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاث.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات عبر جميع قنوات التواصل المفتوحة مع المواطنين سواء الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو واتساب أو عبر مختلف وسائل الإعلام، والشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة والشكاوى التي يستقبلها فريق التوعية.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب "كسر ماسورة – انقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه " وشكاوى الصرف الصحي "كسر ماسورة – طفح صرف صحي – طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة" وكذلك الشكاوى المحاسبية.

وأضاف، أن الشكاوى شملت عدد 551 شكوى مياه شرب، وعدد 905 شكوى صرف صحى، وعدد 7 شكاوى محاسبية فى محافظة الإسماعيلية.

وفى محافظة السويس، استقبل الخط الساخن 90 شكوى مياه شرب، و30 شكوى صرف صحى، وثلاثة شكوى محاسبة.

وفى محافظة بورسعيد، استقبل الخط الساخن 30 شكوى مياه شرب، و102 شكوى صرف صحى. ونجحت شركة محافظات القناة فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية، موضحا ان معدلات الاستجابة تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الاصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة والتى يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة تولى اهتماما كبيرًا لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.



إحصائيات شكاوى المياه والصرف الصحى



إحصائيات شكاوى المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة