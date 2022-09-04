"مكتبك الجديد على البحر" مبادرة اتحاد الغرف المصرية الأوروبية لدعم السياحة

كتب إسلام سعيد

بدأ اتحاد الغرف الاوروبية فى مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة لتحقيق إشغالات طويلة الاجل فى فصل الشتاء مع مشكلة توافر الطاقة بالاتحاد الأوروبى المتواكبة مع استمرار جائحة كورونا وهى مبادرة "مكتبك فى جنة دافئة على البحر" لاستغلال قيام الملايين بدول الاتحاد الأوروبى بالعمل من منازلهم المتواكب مع النقص الحاد فى التدفئة بسبب قطع امداد الغاز الروسى.

وأوضح الدكتور علاء عز سكرتير عام الاتحاد أن المبادرة ستقوم بالترويج للإقامة لمدة أشهر الشتاء للعمل عن بعد من المنتجعات السياحية على البحرين الاحمر والابيض واستغلال القدرة الفائقة للإنترنت وتوافرها بتلك المنتجعات إلى جانب التدفئة وتكلفة المعيشة المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبى، مع الاستمتاع بالشواطئ والطقس الدافئ والشمس وذلك مع دخول فصل الشتاء القارص ونقص الطاقة للتدفئة.

واكد د. علاء عز أن عائد المبادرة سيتجاوز الفنادق والمنتجعات حيث سيمتد إلى العديد من القطاعات المتضررة مثل المطاعم والكافيهات ومحلات العاديات وكذا المتاجر بكافة انواعها نظرا للقوة الشرائية العالية للسائح الأوروبى، وهذا بالطبع بخلاف العائد من فتح الفنادق والمنتجعات المغلقة وعودة العمالة بتلك المنشئات.

واشار د. علاء عز إلى انه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والاثار واتحاد الغرف السياحية للترويج لدى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لتقديم عروض للاقامة طويلة الاجل، ووزارة الخارجية لمنح تاشيرات طويلة الاجل لمن يتعاقد مع الفنادق من خلال المبادرة، وستقوم اتحادات الغرف التجارية واتحادات اصحاب الاعمال بالاتحاد الاوروبى بالترويج لدى الشركات والافراد بالاتحاد الاوروبى تحت شعار " إذا حلمت يومًا بالعيش فى جنة دافئة على البحر، فيمكن أن يصبح هذا الخيال حقيقة مع تحول العمل عن بعد إلى الوضع الطبيعى الجديد، فمصر تقدم شواطئها الخلابة، المجاورة للمياه الزرقاء الصافية، لتصبح مكتبك الجديد فى الهواء الطلق".

واوضح د. علاء عز أن المبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبى من خلال وزارة التعاون الدولى فى اطار مشروع EBSOMED الإقليمى لدعم منظمات الاعمال ومشروع Med Pearls لدعم السياحة البطيئة فى اطار برنامج ENI CBC MED للتعاون عبر الحدود.