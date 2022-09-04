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مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق بالهند

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:07 ص
مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق بالهند صواعق - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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أعلن مسؤولون هنود السبت أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم من جراء صواعق البرق التي ضربت شرق البلاد خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم.

وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.

وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.

 

 


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