محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال التطوير التي تشهدها شرق وغرب كفر الشيخ، من إنشاء محاور جديدة، وتوسعة الطرق، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق شرق المدينة، منها مدخل كفر الشيخ من ناحية طنطا، وما يتم فيه من أعمال رصف، إضافة لطريق الصوالحه، مدخل كفر الشيخ من ناحية المحلة، وتفقد أعمال التطوير ب 4 ميادين" سيدي قطب، وميدان، وتطوير ميدان ال47، وميدان سعد زغلول،وميدان الإنشاء والتعمير"، مؤكداً أنه تم تصميم كل ميدان بما يليق به، وليكون منظراجمالياً يزين الموقع، ومتنفسا للأهالي.

كما تفقد بدء الأعمال لإنشاء شارع جديد بعرض 15 متر، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة التي تنشئها الهيئة الهندسية، وعددها 109 عمارة، كما تفقد أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية،كما تفقد الأعمال الجارية بطريق أبو عمر واقامة حارات تهدئة، لمنع وقوع حوادث على رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا".

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الاعمال الجارية بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، لإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج.



متابعة توسعة الطرق



الاهتتمام برصف الطرق عقب توسعتها



فتح محاور جديدة



رصف الطرق بكفر الشيخ