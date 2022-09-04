محافظ المنيا يتفقد مشروعات الصرف الصحى ضمن الخطة الاستثمارية بقرى بنى مزار

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن الخطة الاستثمارية بمركز بنى مزار، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ تلك المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس محمد رمضان رئيس قطاع شمال بالهيئة القومية لمياه الشرب، عماد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تفقد المحافظ خلال جولته أعمال إنهاء محطتي للصرف الصحي، إحداهما رئيسية والأخرى فرعية وذلك تمهيداً للتشغيل التجريبى، وهى عبارة عن محطات رفع ومد وتدعيم شبكات وخط طرد، بقرية ابشاق الغزال، وبتكلفة إجمالية حوالى 80 مليون جنيه لخدمة 55 ألف نسمة.

كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمحطة رفع صرف صحى بقرية السعدية، بتكلفة إجمالية حوالى 50 مليون لخدمة 26 ألف نسمة.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا.

كما حرص محافظ المنيا، على لقاء عدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لآرائهم وملاحظاتهم حول المشروعات الجارى تنفيذها ، وأشار الى إدراج مركز بنى مزار ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتوازى مع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى وتوصيل كافة المرافق والخدمات الحيوية للمواطنين، حيث وجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة الأجهزة التنفيذية بالدولة لما تقوم به من مشروعات لدفع عجلة البناء والتنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال جولته، توقف محافظ المنيا أمام محطتي للوقود حيث تبين أنهما غير مرخصتين وذلك بالمدخل الغربي لمركز بني مزار، ووجه بتشكيل لجنه للمرور الميداني وفحص كافة التراخيص اللازمة الخاصة بمحطات الطاقة والمواد البترولية وذلك لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات والضوابط القانونية.



محافظ المنيا يتفقد مشروعات الصرف الصحى



محافظ المنيا يتفقد مشروعات الصرف الصحى