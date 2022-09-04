محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف بشوارع المدينة ويزيل قاعة تصوير مخالفة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا أعمال إزالة لقاعة تصوير"فوتوسيشن"، مخالفة على أرض زراعية بالطريق الدائري لماقوسه بمركز المنيا ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له ودفع الغرامات المقررة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنيا لمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على ضرورة مواصلة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته ، تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات البناء على قطعة أرض بالطريق الدائري بماقوسة والذي تنفذه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، حيث وجه بتحرير محضر بالتعدي على أرض زراعية "محضر 152" وتحميل المتعدي للغرامة المقررة في هذا الشأن لرفع وإزالة التراكمات.

كما تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد ، أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة المنيا، والتي تنفذها وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة ، تحت إشراف مديرية الطرق، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن ، وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير حركة سير المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، عدد من نواب مجلس الشيوخ ، والمهندس أحمد حسن، مدير مديرية الطرق بالمنيا، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال رصف طريق جسر عمر بمحيط عمارات الأوقاف بماقوسة بمدخل مدينة المنيا الجنوبي حتي كورنيش النيل، كما تفقد المحافظ سير العمل بورشة الصيانة التابعة لوحدة الرصف، موجهاً الشكر للعاملين علي الجهد المبذول. وشملت جولة المحافظ ، تفقد أعمال إعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية الممشى من الاخصاص وحتى كوبري المحطة بطريق مصر أسوان الزراعي، وذلك بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون المشرف على على وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، المهندس نيازي مصطفي مدير الوحدة.

شدد المحافظ على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، والمتابعة والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة. كما وجه برفع وإزالة كافة التراكمات والمخلفات على جانبي الطرق قبيل البدء في أعمال الرصف .

والتقي المحافظ خلال تفقده للأعمال، بعدد من المواطنين، وناشدهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وما تحقق من إنجازات في كافة القطاعات.

وعلى هامش الجولة ، أجري المحافظ جولة تفقدية بمشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، حيث وجه بالتنسيق مع جهاز مدينة المنيا الجديدة ، وعقد بروتوكول تعاون ، لنقل المواطنين بمدينة المنيا الجديدة، كما وجه المحافظ بإعادة تطوير ورفع كفاءة 8 محلات بسور المشروع، وذلك تمهيداً لطرحها للإيجار.



جولة المحافظ



جولة المحافظ



جولة المحافظ