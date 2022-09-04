اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 346 مليون جنيه

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:03 ص
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 346 مليون جنيه محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية بمركز بنى مزار، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية لخدمة أهالى المحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجمل، وكيل مديرية الصحة، عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة حوالى 346 مليون جنيه تقريبا، حيث اطلع المحافظ على المخطط العام للمستشفى والجدول الزمني لنهو المشروع، حيث تضم المستشفى 7 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما، كما تضم المستشفي كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

من جانبه أوضح وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن مستشفى بنى مزار مقامة على مساحة إجمالية 17708متر مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سرير ، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، قسم اشعة، 5 غرف افاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، عدد 4 صيدليات، قسم العمليات، قسم المناظير،  بالاضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار (1)
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار

 

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار (2)
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار 

 

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار (3)
محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار

 


مديرية الصحة

مستشتفى بنى مزار

حياة كريمة

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