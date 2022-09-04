محافظ الغربية يفتتح مدرستين بقرى بسيون بتكلفة 8 ملايين جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مدرستين لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، بقرى مركز بسيون بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد الصواف مدير هيئة الأبنية التعليمية وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وأكد رحمي خلال الافتتاح أن الاهتمام بالتعليم وبناء الإنسان هو أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ولذا تحرص الدولة بكافة أجهزتها على افتتاح مدارس جديدة وزيادة الفصول الدراسية بالمدارس القائمة بهدف تخفيض الكثافة الطلابية، والوصول لخدمة تعليمية مميزة لكافة الطلاب في القرى والمدن.

وافتتح المحافظ مدرسة الشهيد فخري أبو حمر لرياض الأطفال، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 2 مليون جنيه خلال 8 أشهر على مساحة 492 م2 لاستيعاب الأعداد المتقدمة لمرحلة رياض الأطفال، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، مشيداً بمستوى وحجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع.

كما افتتح محافظ الغربية مدرسة كمال الهلالي للتعليم الأساسي بقرية صالحجر، والتي تضم عدد 9 فصول دراسية، و 2 لرياض الأطفال ومكتبة، وغرف مجالات ومصادر إلى جانب المعمل وحجرة الحاسب الآلي، وتم إنشاؤها خلال 11 شهرا بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه على مساحة1578.6 م2 لتخفيض الكثافة الطلابية، وعقب الافتتاحات قام المحافظ بغرس شجرة داخل المدرسة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة".