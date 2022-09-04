محافظ الشرقية يهنئ لاعبي المشروع القومى لتحقيق المركز الأول بألعاب القوى

الشرقية - فريق المحافظات

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المركزي الأول والثاني والميداليتين الذهبية والفضية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت سن 18 سنه والتي أقيمت في الفترة من 1-3 سبتمبر الجاري بالمركز الأولمبي بالمعادي متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى حصول اللاعب أحمد حسام علي المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 110 م حواجز والمركز الثانى والميدالية الفضيه فى مسابقة العشاري مركب وحصول اللاعب يحيي زكريا علي المركز الثاني والميداليتين الفضية في مسابقتي 800 م جري وتتابع 4×400 م , كما حقق اللاعبين محمود مجدى ، عبدالرحمن محمود المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة تتابع 4×400م وذلك في بطولة الجمهورية لألعاب القوي تحت سن 18 سنه بعد منافسة قوية مع الابطال الرياضيين المشاركين

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا الي ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.