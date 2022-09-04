اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 48 حالة تعد زراعى بمساحة 7 آلاف و663 مترا من المبانى و52 فدانا بالشرقية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:02 ص
إزالة 48 حالة تعد زراعى بمساحة 7 آلاف و663 مترا من المبانى و52 فدانا بالشرقية المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
 
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 39 حالة تعدي بمساحة 7 آلاف و663 متر مباني وحالات تعد بمساحة 51 فدانا و23 قيراطا أرض زراعية بنطاق المحافظة.
 
كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعد على مساحة 245 م بمركز كفر صقر و3 حالات تعدي بمساحه 1615 متر بمركز أولاد صقر و7 حالات بمساحة 2497 متر بمركز فاقوس و3 حالات بمساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و6 حالات تعدي بمساحه 949متر بمركز أبو حماد.
 
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 
 
 
 
 

الشرقية

حملات ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

حملات ازالة البناء مخالف بالشرقية

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: استرداد 3.3 مليون متر و1791 حالة تعدٍ على الأراضى

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:46 ص

مدينة إسنا تزيل وتنفذ 3 حالات تعد على أرض زراعية بالقرى بالمخالفة للقانون.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:03 م

الدولة تنتهى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى.. إزالة 506 حالات تعد ببنى سويف وأسيوط.. و328 حالة بالدقهلية والإسماعيلية.. وكفر الشيخ تزيل 244 حالة تعد.. والمنوفية تسترد 312 متغيرا مكانيا.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:30 ص

إزالة 4 حالات تعد وغلق 15 ورشة لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة