إزالة 48 حالة تعد زراعى بمساحة 7 آلاف و663 مترا من المبانى و52 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجاري ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 39 حالة تعدي بمساحة 7 آلاف و663 متر مباني وحالات تعد بمساحة 51 فدانا و23 قيراطا أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 2 حالة تعد على مساحة 245 م بمركز كفر صقر و3 حالات تعدي بمساحه 1615 متر بمركز أولاد صقر و7 حالات بمساحة 2497 متر بمركز فاقوس و3 حالات بمساحة 525 متر بمركز ديرب نجم و6 حالات تعدي بمساحه 949متر بمركز أبو حماد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.