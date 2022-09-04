محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا مدارس باستاد المنصورة بأسعار مخفضة.. صور

الدقهلية ــ فريق المحافظات

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بافتتاح معرض "أهلا مدارس"، المقام باستاد المنصورة لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذي يستمر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة وحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد "مختار" المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان علي جودتها وعلي الأسعار المعروضة، وقال "المحافظ" يتم توفير كافة مستلزمات المدارس بتخفيض تتراوح من 25% الي 30% بالمعرض ، ووجه بتوفير كافة احتياجات الطلاب .

وأشار "مختار" إلي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتوفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا مدارس



محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا مدارس