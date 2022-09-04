محافظ الجيزة: مدارس جديدة وتوسعات تدخل الخدمة لمواجهة الكثافة الطلابية

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين، وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة الجيزة بشكل كبير.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تشهد تطويرا شاملا لعدد من المستشفيات لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تضم مستشفيات بولاق الدكرور وشبرامنت المركزي وصدر العياط وأم المصريين .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ الممثلين عن دوائر الهرم و أكتوبر والواحات البحرية والطالبية والعمرانية والجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور، والذي ثمن خلاله اللواء أحمد راشد التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والذي أسفر عن إنجاز عددآ من المشروعات الخدمية ساهمت في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وخلال اللقاء، وجه محافظ الجيزة الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدعمه الدائم للمشروعات المنفذة على أرض الجيزة لتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن يد التطوير تصل لكافة القطاعات بالمحافظة، لافتا أن قطاع الطرق شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية حيث تم الانتهاء من تطوير حوالي 700 شارع وذلك بجانب أنه جاري العمل علي تنفيذ " 7 " محاور مرورية عملاقة، والتي تعد شرايين مرورية ستساهم في تغيير الوجه الحضاري وتيسير الحركة المرورية بالجيزة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار وتفتيت التكدسات المرورية بالبؤر الساخنة .

وكلف محافظ الجيزة بإعداد دراسة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لبحث مدى إمكانية إلغاء الانتظار السطحي بشارع ترعة الزمر نطاق حي العمرانية علي جانبي الطريق لمحور الفريق كمال عامر، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة خاصة مع توفير عدد كافٍ من أماكن وساحات الانتظار اسفل المحور لخدمة قاطني المنطقة والمترددين عليها .

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن قطاع التعليم جاء علي رأس أولويات أجندة عمل المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول مدارس جديدة وتوسعات الخدمة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن لتفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تدعيم حى بولاق الدكرور بمدرسة ثانوي تجاري نظراً لاحتياج القطاع لذلك، انطلاقا من خطة المحافظة نحو التوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقآ لاحتياجات كل منطقة والكثافات الموجودة بها، مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة للعمل علي توفير قطع أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وكلف محافظ الجيزة هيئة النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وعدم السماح للمحال التجارية بإلقاء المخلفات علي الأرصفة والجزر الوسطي وتوقيع الغرامات المقررة علي المخالفين طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الحملات المرورية بالتعاون مع جهاز السرفيس علي مركبات التوك توك وسيارات السرفيس غير المرخصة والتى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع .

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وقد أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لدور محافظ الجيزة والأجهزة التنفيذية لما قدموه من مشروعات وخدمات تنموية خلال الفترة السابقة ساهمت فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد وبحضور النواب أيهاب منصور ومحمد الحسيني ومحمد علي وذكي عباس وحسام المندوه ومحمود توشكي وعمر زايد وعمرو القماطي وعمرو القطامي ومحمد عمارة ومحي حافظ وأحمد الشراني ووليد المليجي وأبتهاج الطوخي وهند رشاد ونشوي الشريف ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية .