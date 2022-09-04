محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف وتبطين الترع وإنارة الشوارع بالطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، والعميد ضياء ماهر مدير مرور الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد طريق أسوان الزراعي الشرقي بداية من كوبري البغدادي وصولاً إلى مدخل مدينة الطود، حيث تجري أعمال تمهيد الوصلة الغربية للطريق بعرض حوالي 12 مترا، واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير طريق السلامية بحري وإنارتها بعد تزويده بنحو 120 عمود إنارة، وذلك باعتباره طريق حيوي يبدأ من مدخل مدينة الطود وحتي طريق المصلب، كما تفقد أعمال تبطين ترعة السلامية والتي تبدا من قرية العديسات قبلي وتنتهي بمدخل مدينة الطود، حيث تم الإنتهاء من تبطين الترعة بطول 9 كيلو متر، ووجه المحافظ بالحفاظ على ما تم من أعمال التبطين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة تلوثها.

وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الطود، حيث تابع أعمال إستكمال المشروع بنجع مسلم، واستمع لشرح مفصل من المهندس عبد الله بكري مدير الأعمال بهيئة مشروعات المياه والصرف بالأقصر، والذي أكد إنتهاء نسبة 90% من عدد 5 محطات رفع، وهم محطات (نجوع حسين حسن ومكي إسماعيل وأبو حروقة والعمدة ونجع مسلم)، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من محطة معالجة العديسات كما تم الإنتهاء من تنفيذ خطوط 35 كيلو من شبكات الإنحدار من إجمالي 45 كيلو بنسبة تتجاوز 80%، لافتاً إلى أنه بعد إنتهاء الأعمال الكهروميكانيكية ينتهي المشروع بالكامل الذي تتجاوز تكلفته نحو 250 مليون جنيه ويخدم حوالي 40 ألف نسمة من سكان الطود، معلناً عن الإعداد لبدء التشغيل الجزئي لمحطة نجع مسلم في ديسمبر 2022 لخدمة حوالي 8 آلاف نسمة.

وواصل المحافظ جولته بتفقد مركز طب اسرة الطود حيث تابع انتظام العمل بالمركز واطمأن من المترددين عليه علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة وعقد حواراً معهم اطلع من خلاله على مطالبهم واحتياجاتهم، واختتم المحافظ جولته بتفقد مدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بالطود بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث تستوعب المدرسة 176 طالبة وطالبة وتم الإنتهاء من أعمال التطوير الشاملة الأسبوع الماضي.



متابعة تطوير المدارس بمركز الطود



صورة تذكارية للمحافظ مع أبناء مدينة الطود



جولات لمتابعة رفع كفاءة وتطوير المدارس بالطود



محافظ الأقصر يتابع مشروعات الصرف الصحي