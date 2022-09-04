حملة فى سوق إسنا للمواشى لتحصين الأبقار والجاموس وحمايتها من الحمى (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بـ الأقصر، عن استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية وقام الأطباء بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي.

وأكد مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها حرصاً على حماية الحيوانات الخاصة بهم من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.

كما يتم توعية المواطنين من المربين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حماية للحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وتعريفهم طرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

عمل لجنة الطب البيطرى فى سوق إسنا للمواشي



حملة فى سوق إسنا للمواشي لتحصين الأبقار والجاموس