اليوم السابع
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لبنان: الوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم الحدود البحرية يزور بيروت الأسبوع المقبل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:39 م
لبنان: الوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم الحدود البحرية يزور بيروت الأسبوع المقبل الرئيس عون والوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم الحدود
إيمان حنا

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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إلياس بوصعب، أنه أطلع الرئيس ميشال عون على آخر نتائج المباحثات الهاتفية التى أجراها مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، فيما يخص ملف ترسيم الحدود  البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وأكد أن هوكشتاين سيزور لبنان اواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم .وفق بيان لرئاسة لبنان 

وأوضح بو صعب للرئيس عون أن معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما أكد بو صعب أنه سمع من الجانب الأمريكى أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأمريكي .

وسبق أن أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان متمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، وأنه قطع شوطا بعيدا في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل والتي ستستكمل من اجل التوصل الى اتفاق في شأنها برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 


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ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل

الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل

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