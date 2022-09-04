اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

كييف: سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:37 م
كييف: سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا، إنه سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية  إنه اعتبارا من بداية أكتوبر، يجب على النساء ذوات المهن التسجيل في الجيش، موضحا أن القيود ذاتها تنطبق على النساء اللاتي يخضعن للخدمة العسكرية مثل الرجال، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ترغب بمواكبة معايير الناتو قائلة: أولا وقبل كل شيء، هذا تمليه المساواة بين الجنسين. نظرا لأننا نقترب من معايير الناتو، فإننا نتحرك نحوها ليس فقط في التسلح، ولكن أيضا في التسجيل العسكري، على حد سواء بالنسبة للنساء والرجال.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة