قطع المياه عن قرى مركز ناصر ببنى سويف لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف انقطاع المياه عن قرى مركز ناصر، وذلك اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء يوم الأحد الموافق 4/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهر اليوم التالى الموافق 5/9/2022 لمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظراً لوجود كسر مفاجئ بخط 800 مم لمحطة طرد الرفع الرئيسية بمركز ناصر.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.