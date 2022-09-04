فنلندا تطلق حزمة دعم طارئة لمساعدة الشركات المتأثرة بأسعار الطاقة بالبلاد

وكالات

وافقت حكومة فنلندا على إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة شركات المرافق التي تأثرت بتقلبات أسواق الطاقة في البلاد.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في مؤتمر صحفي في هلسنكي، اليوم الأحد، إن الدعم يتكون من قروض وضمانات ائتمانية، وسيساعد شركات الطاقة مثل "فورتوم أويجي" لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، حسبما ذكرت "بلومبيرج".

تأتي الخطوة الفنلندية في أعقاب قرار اتخذته السويد المجاورة في وقت سابق اليوم الأحد، لتزويد مولدات الكهرباء بما يصل إلى 250 مليار كرون (23.2 مليار دولار) في شكل ضمانات ائتمانية لدرء خطر حدوث أزمة مالية.