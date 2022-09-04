غلق باب التصويت فى انتخابات المحامين على مقعد النقيب بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، باب التصويت فى العملية الانتخابية التى تجرى على منصب نقيب المحامين ب26 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، والتى كانت فنحت أبوابها فى التاسعة صباحا وأغلقت فى الخامسة.

كانت نقابة محامين الإسكندرية استعدت اختيار النقيب العام من بين 18 مرشحا، بتجهيز عدد 26 مقرا على مستوى المحافظة لإجراء الانتخابات وجاءت كل الآتى: المنشية بمجمع المحاكم بـ 19 لجنة انتخابية و3 لجان بمحكمة الدخيلة و3 لجان بمحكمة محربك ولجنة واحدة بمحكمة برج العرب.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة، بعدد مستشار بكل لجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمقر اللجنة العامة، حيث أن عدد المحامين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات، عددهم 26,352 محاميا بمحافظة الإسكندرية.

وعقدت انتخابات المحامين فى 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائى كامل، ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التى أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتولت هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائى على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.