عودة حركة المرور بطريق بنها الإقليمي بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة محملة بالبيض

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة محملة بكميات من البيض، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بكميات من البيض بالطريق الدائري الإقليمي بالقرب من مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وقوع كميات كبيرة من كراتين البيض على الطريق وتكسيرها، وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.



اثار الحادث



انقلاب سيارة محملة بالبيض