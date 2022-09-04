اليوم السابع
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طرح 40 ألف دجاجة بأسعار مخفضة في قنا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:13 م
طرح 40 ألف دجاجة بأسعار مخفضة في قنا.. اعرف التفاصيل طرح 40 ألف دجاجة
قنا صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، البدء فى ذبح دفعة جديدة من الدواجن التى يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بعدد 40 ألف دجاجة تحت إشراف الطب البيطري وذلك بالمجزر الآلى التابع للمحافظة.

وأضاف الداودي، أنه سيتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن المنتجات تشمل دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة ،مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه، قوانص وقلوب.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتنمية الثروة الحيوانية و الداجنة و تسعى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الآليه للحوم والدواجن وتوفيرها للمواطنين بالجودة المناسبة وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

طرح 40 ألف دجاجة (1)
طرح 40 ألف دجاجة 

 

طرح 40 ألف دجاجة (2)
طرح 40 ألف دجاجة

 

طرح 40 ألف دجاجة (3)
طرح 40 ألف دجاجة

 

طرح 40 ألف دجاجة (4)
طرح 40 ألف دجاجة 

 


طرح طواجن

بيع دواجن بقنا

الامن الغذائي

محافظ قنا

اخبار قنا



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