ضبط المتهم بمحاولة قتل سائق توك توك في الدقهلية وسرقة المركبة منه

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عاطل متهم بالشروع في قتل سائق توك توك وسرقته بمركز السنبلاوين، وذلك بعد العثور عليه مصابا، وفي حالة خطيرة بعد تعرضه للسرقة، ومحاولة قتله، وإلقائه بأحد الأراضي الزراعية على طريق "نوب طريف - بالسنبلاوين"، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه بعدما عثروا عليه ينزف وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بالعثور على شخص يدعي "محمد علي سرحان" 26 سنة، سائق توك توك، مصابا وفى حالة خطرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان البلاغ وبسؤال المجني عليه أكد في محضر الشرطة، أنه كان متواجدا في السنبلاوين واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى مكان على طريق “نوب الجديد - المنصورة”، واستقل التوك توك معه، وعند إحدى المناطق الخالية طعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسده محاولاً قتله بالذبح من منطقة الرقبة، وألقى به في الأرض الزراعية وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وأمواله وفر هاربًا.

وتبين أنه ظل ينزف حتى عثر عليه أحد الأهالى، ونقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداعه بالعناية المركزة.

وكشفت تحريات المباحث بعد تشكيل فريق بحث برئاسة محمد الحسيني رئيس مباحث المديرية، والرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث السنبلاوين، وبعد تتبع خط سير المتهم وتم رصده بأحد الكاميرات، وتم تحديد شخصيته، وتبين قيامه ببيع التوك التوك لأحد الأشخاص، وتم إعداد مأمورية وتم القاء القبض عليه عاطل عمر 32 سنة ومقيم في السنبلاوين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق.